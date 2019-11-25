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В Гидрометцентре рассказали, когда покроются льдом водоемы европейской части России

По словам и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, подледным ловом можно будет заниматься уже через одну-две недели

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Водоемы покроются коркой льда в течение одной-двух недель в европейской части России. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно обрадовать любителей подледного лова. Уже через одну-две недели можно будет заниматься подледным ловом, но пока только у берегов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ледостав (образование устойчивого ледяного покрова реки) уже наблюдается в верховьях Енисея и Лены.

"Постепенно лед появляется не только в северной половине азиатской территории, но и на юге. В Приамурье даже наблюдается ледоход. Он ведь возможен не только весной, когда лед разрушается, но и когда происходит его становление", - отметил метеоролог.

В начале недели на среднем Дону также прогнозируется появление льда из-за продолжительного периода отрицательных температурных аномалий, сообщил Вильфанд.

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