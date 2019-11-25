"Бутырка" стала самым посещаемым членами ОНК следственным изолятором

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Столичный СИЗО "Бутырка" стал самым посещаемым членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) - в этом году члены ОНК посещали его в среднем раз в три дня. Об этом говорилось в материалах к первой встрече руководства УФСИН по Москве с новым составом столичной ОНК пятого созыва.

"С членами ОНК предыдущего созыва у нас сложились тесные рабочие взаимоотношения, направленные на то, чтобы соблюдались все требования законодательства о содержании под стражей, а обмен информацией был нацелен на то, чтобы устранять проблемы и недостатки быстро и оперативно", - сообщил на встрече начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.

Так, напомнил он, по инициативе членов ОНК прогулочные дворики в СИЗО стали оборудоваться для занятий физическими упражнениями (по действующим до сих пор нормативам там должны были быть лишь скамейка, урна и навес от дождя, сейчас ФСИН работает над внесением изменений). "Безусловно, у человека, который длительное время содержится в условиях камеры, должна быть возможность занятия спортом", - подчеркнул Мороз. Кроме того, после замечаний членов ОНК в связи с жалобами заключенных в столичных СИЗО началась замена кроватей и матрасов на более функциональные. "В этом году во всех изоляторах прошла замена кроватей и матрасов на новые модели, в которых учли замечания", - сказал Мороз. По его словам, это далеко не единственные примеры того, чего добились члены ОНК. "Я очень благодарен членам ОНК прошлого созыва за эту конструктивную работу. Надеюсь, что и с членами ОНК нового созыва у нас сложатся такие же отношения чтобы обеспечивать законность при содержании в следственных изоляторах", - отметил глава УФСИН.

Посещения ОНК

Согласно данным УФСИН, новый председатель столичной ОНК Георгий Волков стал лидером среди членов ОНК 4-го созыва по числу посещений мест принудительного содержания.

Как отмечалось в материалах УФСИН, в этом году члены ОНК 458 раз посетили следственные изоляторы Москвы (за аналогичный период прошлого года - 436 раз) и провели 659 индивидуальных бесед с осужденными и содержащимися под стражей. Лидером по посещениям остается "Бутырка" - в этом году члены ОНК посетили СИЗО-2 УФСИН по Москве 116 раз (столько же и за аналогичный период прошлого года). В СИЗО-1 ("Матросская Тишина") члены ОНК побывали 102 раза (в прошлом году - 78), СИЗО-4 ("Медведь") - 80 раз (в прошлом году - 58), женское СИЗО-6 (в Печатниках) - 70 раз (в прошлом году - 76), СИЗО-5 ("Водник", где содержатся и несовершеннолетние) - 44 раза (в прошлом году - 64), СИЗО-3 ("Пресня") - 42 раза (в прошлом - 44). Открытый после ремонта корпус в СИЗО-7 в Капотне члены ОНК в этом году посетили четыре раза.

Члены ОНК 5-го созыва за первый месяц работы совершили 37 обходов следственных изоляторов ("Матросскую Тишину", где расположена и тюремная больница, - 10 раз, "Бутырку" - четыре раза, "Пресню" - пять раз, "Медведь" - семь раз, СИЗО-6 - шесть раз и СИЗО в Капотне - один раз).

Ранее во ФСИН России сообщили, что за 9 месяцев 2019 года члены всех региональных ОНК 2766 раз посетили учреждения УИС (которых более 900 по стране) и привели 7070 индивидуальных бесед с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. По итогам посещений от членов ОНК поступило 1639 заключений, предложений и обращений.