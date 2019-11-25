В Улан-Удэ отреставрировали танк Т-34, готовый принять участие в параде 9 мая

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. /ТАСС/. Танк Т-34, много лет простоявший в Улан-Удэ на постаменте в качестве памятника, восстановлен и готов принять участие в военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне на главной площади столицы Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В октябре решением командования общевойсковой армии танк времен войны сняли с постамента танкового соединения ВВО для восстановления.

"Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО завершили работы по наладке и настройке всех узлов и агрегатов легендарного танка Т-34. Он отреставрирован, окрашен в родной цвет, прошел ходовые испытания на полигоне и готов возглавить механизированную колонну военной техники на 9 мая в столице Бурятии", - сообщили в ВВО.

На стволе пушки Т-34 шесть красных звезд, они означают количество уничтоженных вражеских танков экипажем боевой машины.

Как пояснили в ВВО, этот танк выпустили в 1944 году на заводе в Нижнем Тагиле, в этом же году поступил на вооружение во 2-й гвардейский танковый корпус. Он участвовал в Белорусской наступательной операции "Багратион", в боях в Восточной Пруссии, в 1945 году танк был подорван противотанковой миной, о чем свидетельствует трещина в корпусе. В 1946-м машина прошла модернизацию, до 1973 года на ней обучали экипажи танков в учебных частях танковой дивизии. В 1973 году в городе Чойбалсан (Монголия) танк был установлен в качестве памятника, а после вывода советских войск из Монголии, он вернулся в Россию.