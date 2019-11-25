{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Южнокорейские железнодорожники завершили бессрочную забастовку

Участники акции договорились с профсоюзом об увеличении размера оплаты труда на 1,8%

СЕУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Южнокорейская железнодорожная корпорация (KORAIL) договорилась с профсоюзом железнодорожников о завершении бессрочной забастовки, которая продлилась пять дней. Согласно опубликованному в понедельник сообщению, стороны договорились об увеличении размера оплаты труда на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

Остальные вопросы будут решены в ближайшее время, отмечает компания. В частности, стороны договорились продолжить обсуждение одного из ключевых требований профсоюза об увеличении количества рабочих смен и найме на работу дополнительных сотрудников.

Забастовка железнодорожников, начавшаяся в Республике Корея 20 ноября, привела к многочисленным перебоям в движении поездов в Сеуле и столичном регионе. Ожидается, что ситуация полностью нормализуется во вторник.

Теги
Республика Корея
Реклама на ТАСС
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
В Крыму намерены созвать международный трибунал по керченскому инциденту в 2020 году
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ, участник ассоциации "Таврида" Александр Молохов сообщил, что организация трибунала уже перешла в практическую плоскость
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС