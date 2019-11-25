Южнокорейские железнодорожники завершили бессрочную забастовку

СЕУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Южнокорейская железнодорожная корпорация (KORAIL) договорилась с профсоюзом железнодорожников о завершении бессрочной забастовки, которая продлилась пять дней. Согласно опубликованному в понедельник сообщению, стороны договорились об увеличении размера оплаты труда на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

Остальные вопросы будут решены в ближайшее время, отмечает компания. В частности, стороны договорились продолжить обсуждение одного из ключевых требований профсоюза об увеличении количества рабочих смен и найме на работу дополнительных сотрудников.

Забастовка железнодорожников, начавшаяся в Республике Корея 20 ноября, привела к многочисленным перебоям в движении поездов в Сеуле и столичном регионе. Ожидается, что ситуация полностью нормализуется во вторник.