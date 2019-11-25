Кабмин установил объем производства и потребления озоноразрушающих веществ на 2020 год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о допустимых объемах производства и потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ) с учетом общего допустимого объема потребления на 2020 год. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"В 2020-2029 годах ежегодный допустимый объем потребления ОРВ в России составляет 19,98 тонны озоноразрушающей способности. Подписанным распоряжением устанавливаются объемы производства и потребления по каждому озоноразрушающему веществу с учетом общего допустимого объема потребления на 2020 год", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Минприроды ежегодно рассчитывает допустимый объем производства ОРВ в России и количество конкретных веществ в допустимом объеме их потребления. Принятые решения необходимы для выполнения обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.