В Забайкалье доставили 11 дизельных генераторов для отдаленных сел

ЧИТА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края купили 11 дизельных генераторов для отдаленных сел, жители которых не подключены к централизованному электроснабжению. В понедельник их доставили в Читу, сообщила пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи.

В Забайкалье - 23 труднодоступных села без централизованного электроснабжения. Электроэнергией их жителей обеспечивают дизельные генераторы мощностью от 10 до 800 кВт.

"Министерство закупило генераторы в рамках государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае". Общая стоимость новых электростанций - почти 9 млн рублей, деньги выделены из краевого бюджета. Данная программа в следующем году будет продолжена, мы закупим еще восемь дизель-генераторов для шести районов края", - приводятся в сообщении слова главы министерства Евгении Батуевой.

Новые генераторы предназначены для шести районов Забайкалья: Тунгокоченского, Каларского и Тунгиро-Олекминского - на севере региона, Сретенского - в его восточной части, Кыринского и Красночикойского - на юге и юго-западе. Их установят в 11 селах, в которых нет централизованного электроснабжения. Старые генераторы там полностью выработали ресурс.

Самую большую дизельную электростанцию отправят в отдаленное село Кыкер на севере Забайкалья. Она состоит из двух генераторов мощностью по 150 кВт каждый. В дальнейшем их планируют модернизировать, дополнив солнечными панелями и системами накопления электроэнергии.

"После приемочной комиссии "дизели" повезут в населенные пункты. Монтаж оборудования и подключение новых станций к существующим электросетям планируется начать сразу после их доставки. Запустят оборудование в течение месяца", - добавили в министерстве.