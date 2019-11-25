В УПЦ заявили, что большинство православных на Украине не поддерживают перенос Рождества

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Верующие православной церкви на Украине не поддерживают празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря вместо 7 января. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Климент.

"Православные верующие на Украине не поддерживают перенос празднования Рождества Христова. И если кто-то из (религиозных) деятелей захочет изменить празднование, тот окажется в одиночестве", - сказал митрополит, комментируя высказывания митрополита Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания о возможности празднования Рождества 25 декабря.

"Дело в том, что дату Рождества устанавливает не Епифаний, а церковь в соответствии с религиозными традициями", - добавил Климент. Он напомнил, что такие разговоры ведутся давно "в угоду политической конъюнктуре". "Но народ этого не поддерживает", - еще раз подчеркнул священнослужитель.

Ранее, как сообщает Религиозно-информационная служба, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что, если общество этого захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю, 25 декабря.

Рассмотреть переход празднования церковных праздников в стране с юлианского на григорианский календарь еще в 2015 году предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который является прихожанином протестантской церкви и осуществляет в ней диаконское служение.

С 2017 года 25 декабря - праздник Рождества Христова по григорианскому календарю - является на Украине выходным днем. В настоящее время в этот день Рождество Христово на Украине празднуют только римо-католики и протестанты. По данным социологических служб, верующими признают себя 76 процентов граждан Украины, при этом большинство считают себя православными. Греко-католиков на Украине 7,8%, римо-католиков - 1%, протестантов - 1%.