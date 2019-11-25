Песков заявил, что у него нет новых комментариев по делу израильтянки Иссахар

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет новых комментариев по ситуации вокруг гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.

"По этому сюжету у меня нет какой-либо новой информации для вас", - ответил Песков на вопрос, передавал ли патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 ноября письмо семьи Иссахар с просьбой о ее помиловании.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Она была задержана 9 апреля в Шереметьево, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.