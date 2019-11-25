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Главы информагентств СНГ обсудили подготовку проектов к 75-летию Великой Победы

Как отметил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, информагентства обладают творческим и техническим потенциалом для того, чтобы доносить до молодого поколения историю о героизме наших граждан
Директор КАБАР Кубанычбек Таабалдиев, руководитель департамента мультимедиа и информационных ресурсов АЗЕРТАДЖ Эльшан Шахбалаев, руководитель сектора стран СНГ и Балтии ТАСС Борис Грушин, директор УзА Абдусаид Кучимов, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, генеарльный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор КАЗИНФОРМ Бибинор Танельбаева, директор АРМЕНПРЕСС Арам Ананян, директор ХОВАР Сайдали Сиддик, директор информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ Александр Заварзин, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман (справа налево) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Директор КАБАР Кубанычбек Таабалдиев, руководитель департамента мультимедиа и информационных ресурсов АЗЕРТАДЖ Эльшан Шахбалаев, руководитель сектора стран СНГ и Балтии ТАСС Борис Грушин, директор УзА Абдусаид Кучимов, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, генеарльный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор КАЗИНФОРМ Бибинор Танельбаева, директор АРМЕНПРЕСС Арам Ананян, директор ХОВАР Сайдали Сиддик, директор информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ Александр Заварзин, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман (справа налево)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участники XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) в понедельник в штаб-квартире ТАСС в Москве обсудили подготовку совместных проектов к 75-летию Великой Победы.

"Основная тема повестки - подготовка к юбилею Великой Победы. Эта наш общий праздник, ради которого нашим народам пришлось отстаивать право на жизнь будущих поколений. Мы не вправе забывать о великом подвиге людей, которые вышли победителями в самой кровопролитной войне в истории человечества", - сказал председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он подчеркнул, что информагентства обладают творческим и техническим потенциалом для того, чтобы доносить до молодого поколения историю, знания и ценности, память о героизме наших граждан, о злодеяниях фашизма. "Это важно для самой жизни - чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы эффективно противостоять современным угрозам - терроризму, экстремизму в их различных проявлениях, а также попыткам исказить, переписать историю Великой Победы в угоду политической конъюнктуре, которая сейчас ярко проявляется в некоторых странах, к сожалению", - указал гендиректор ТАСС.

Михайлов сообщил, что ТАСС готовит масштабную фотовыставку "Пресса на войне", которая будет состоять из снимков, сделанных корреспондентами агентства, и архивных фотографий. Он также пригласил присутствующих коллег присоединиться к ее организации и оказать содействие в поиске редких кадров хроник военного времени. Выставка будет проходить в ЦВЗ "Манеж".

Генеральный директор белорусского информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович сообщила о готовности принять участие в проекте ТАСС, а также о том, что уже переданы несколько десятков уникальных снимков.

"БелТа" к Великой Победе также приготовило ряд проектов, среди которых "Партизанская летопись", которая состоит и 248 рукописных журналов партизан, оцифрованных и теперь доступных на шести языках. Кроме того, в свет выйдет книга "Герои партизанского края" о партизанах-подпольщиках, также вскоре будет запущен проект "Судьбы, сложенные в треугольник". Речь идет об оцифрованных письмах фронтовиков своим семьям, которые также окажутся в свободном доступе.

Директор армянского государственного информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян рассказал об информационно-поисковой работе в рамках подготовки к празднованию Великой Победы. По его словам, силами агентства были найдены редчайшие снимки более 60 солдат и офицеров из разных республик СССР, сделанные на фронтах. Почетный гость Совета - генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов напомнил о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал, что 75-летие Великой Победы станет одной из главных тем агентства в предстоящем году. Тема будет широко освещаться всеми СМИ. "В каком государстве мы бы не проживали, наша задача - достойно отметить праздник", - указал Кучимов.

О Совете

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Следующее заседание пройдет в марте 2020 года в Баку.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.

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