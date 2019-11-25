Главы информагентств СНГ обсудили подготовку проектов к 75-летию Великой Победы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участники XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) в понедельник в штаб-квартире ТАСС в Москве обсудили подготовку совместных проектов к 75-летию Великой Победы.

"Основная тема повестки - подготовка к юбилею Великой Победы. Эта наш общий праздник, ради которого нашим народам пришлось отстаивать право на жизнь будущих поколений. Мы не вправе забывать о великом подвиге людей, которые вышли победителями в самой кровопролитной войне в истории человечества", - сказал председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он подчеркнул, что информагентства обладают творческим и техническим потенциалом для того, чтобы доносить до молодого поколения историю, знания и ценности, память о героизме наших граждан, о злодеяниях фашизма. "Это важно для самой жизни - чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы эффективно противостоять современным угрозам - терроризму, экстремизму в их различных проявлениях, а также попыткам исказить, переписать историю Великой Победы в угоду политической конъюнктуре, которая сейчас ярко проявляется в некоторых странах, к сожалению", - указал гендиректор ТАСС.

Михайлов сообщил, что ТАСС готовит масштабную фотовыставку "Пресса на войне", которая будет состоять из снимков, сделанных корреспондентами агентства, и архивных фотографий. Он также пригласил присутствующих коллег присоединиться к ее организации и оказать содействие в поиске редких кадров хроник военного времени. Выставка будет проходить в ЦВЗ "Манеж".

Генеральный директор белорусского информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович сообщила о готовности принять участие в проекте ТАСС, а также о том, что уже переданы несколько десятков уникальных снимков.

"БелТа" к Великой Победе также приготовило ряд проектов, среди которых "Партизанская летопись", которая состоит и 248 рукописных журналов партизан, оцифрованных и теперь доступных на шести языках. Кроме того, в свет выйдет книга "Герои партизанского края" о партизанах-подпольщиках, также вскоре будет запущен проект "Судьбы, сложенные в треугольник". Речь идет об оцифрованных письмах фронтовиков своим семьям, которые также окажутся в свободном доступе.

Директор армянского государственного информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян рассказал об информационно-поисковой работе в рамках подготовки к празднованию Великой Победы. По его словам, силами агентства были найдены редчайшие снимки более 60 солдат и офицеров из разных республик СССР, сделанные на фронтах. Почетный гость Совета - генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов напомнил о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал, что 75-летие Великой Победы станет одной из главных тем агентства в предстоящем году. Тема будет широко освещаться всеми СМИ. "В каком государстве мы бы не проживали, наша задача - достойно отметить праздник", - указал Кучимов.

О Совете

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Следующее заседание пройдет в марте 2020 года в Баку.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.