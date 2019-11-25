Песков: РГО будет более злым, распределяя медиагранты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) в феврале 2020 года откроет новую кампанию на получение медиагрантов. Конкурс отныне будет гораздо более строгий, чем в прежние годы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков.

"Кампания стартует в феврале следующего года. Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые, требовательные и мы не будем скрывать критику", - заявил Песков. По его словам, грантовая кампания должна стать "более эффективной, более экономной и более продуктивной и качественной".

Председатель медиасовета РГО перечислил несколько критериев, которым должны будут соответствовать заявки на гранты. В первую очередь он назвал мультиплатформенность контента: "Потребители нашей продукции не хотят смотреть телевизор, который висит в комнате, в тот момент, когда мы им предлагаем. Они хотят смотреть на мобильном телефоне, на компьютере, в офисе, дома, в такси, в метро. И мы должны удовлетворять этим потребностям зрителей". Он не согласен с данными исследований о том, что телеаудитории уменьшается на один миллион в год, но признал, что количество зрителей у телевидения уменьшается. "Телевидение останется, но оно должно стать в угоду зрителям. И РГО должно это учитывать и требовать мультиплатформенность контента, который готовится на деньги РГО", - считает Песков.

Еще одно правило, которого призвал придерживаться председатель медиасовета РГО, - краткость. По его словам, длительность документального фильма должна составлять около 20 минут. Исключение только одно: "Если придет оскароносец, например, [режиссер Квентин] Тарантино, скажет: "Я вступаю в РГО, вот фильм на 45 минут", тогда будем рассматривать [его заявку]".

"Молодежь хочет смотреть то, что сделано по ее меркам, поэтому мы будем делать акцент на молодежный стиль, на свежий, красивый, динамичный стиль подачи информации", - отметил Песков. Он уточнил, что РГО "будет настаивать на высшем качестве", будет отдавать предпочтение тому контенту, который будет интересен наибольшему количеству зрителей. "Мы столкнулись с тем, что люди приходят за грантами, когда человек хочет за счет РГО просто покататься по стране и снять хоум-видео на телефон. Это не пройдет!" - заверил председатель медиасовета РГО.

Также РГО намерено поддерживать проекты, которые направлены на зарубежную аудиторию. "Мы должны рассказывать зарубежной аудитории о том, как прекрасна наша страна, мы должны показать жителям всего мира, что если они не захотят приехать в Россию, они потеряют в своей жизни что-то огромное", - подчеркнул председатель медиасовета РГО.

Внутренний туризм

По словам Пескова, РГО планирует и дальше поддерживать в 2020 году своими медиагрантами проекты, направленные на развитие внутреннего туризма.

"Мы будем в меру своих возможностей поддерживать внутренний туризм, - заверил он. - Это одна из главных задач РГО и мы будем ей следовать". Он подчеркнул, что эти проекты должны быть интересными и современными. По словам Пескова, у Ростуризма и других российских ведомств есть обширные планы по развитию внутренних поездок россиян и РГО планирует участвовать в этой работе.

Песков затруднился ответить на вопрос, какой бы контент лично его сподвиг бы провести отпуск в глухой российской деревне. Тем не менее, он предположил, что такое возможно. "Наверняка что-то есть, что бы меня заставило [поехать в отпуск в российскую глубинку], - сказал он.

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