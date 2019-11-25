Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии прибыл с визитом в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 25 ноября. /ТАСС/. Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, в попечение которого входит Корейский полуостров, митрополит Сергий прибыл в понедельник с визитом в КНДР. В пхеньянском международном аэропорту Сунан делегацию Русской православной церкви (РПЦ) встретил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Как отметил митрополит Сергий в беседе с корреспондентом ТАСС, "программа визита очень насыщенная, задач много". По его словам, делегация РПЦ в Пхеньяне планирует "помолиться с духовенством и прихожанами в храме Живоначальной Троицы", а также пообщаться с "соотечественниками и местными верующими - с православным комитетом [КНДР]".

Митрополит Сергей указал также, что есть ряд вопросов для обсуждения в Пхеньяне, подробности которых можно будет "приоткрыть" по результатам визита. В марте Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии сообщил российским журналистам, что по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Пхеньян может посетить Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

На протяжении многих лет в Пхеньяне действует Свято-Троицкий собор, построенный по указу отца нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ира как символ корейско-российской дружбы. По окончании строительства в августе 2006 года храм был торжественно освящен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне патриарх).

Азиатский экзархат

28 декабря 2018 года Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре. В сфере его пастырской ответственности - Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Южная Корея, КНДР, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд. Главой патриаршего экзархата был назначен епископ Солнечногорский Сергий.

Решение об образовании этого экзархата было принято в связи со значительными успехами миссии РПЦ в странах Юго-Восточной Азии. По словам священника Александра Волкова, пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в ЮВА образуются десятки новых приходов, увеличивается количество верующих из числа местных жителей, появляются местные священнослужители.

26 февраля нынешнего года Священный синод РПЦ принял решение о том, что патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии будет состоять из четырех епархий: Сингапурской, Корейской, Таиландской и Филиппинско-Вьетнамской.