Путин 26 ноября по телемосту примет участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 ноября в режиме телемоста примет примет участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня". Как сообщили в пресс-службе Кремля, урок проходит в рамках форума профессиональной навигации "Проектория".

"Участники - команды школьников и педагогов со всей страны, которые стали победителями конкурса лучших профориентационных практик, - говорится в сообщении. - Основные темы в этом году: экология, безопасность, здоровье, цифровая и производственная революция, создание комфортной среды обитания, а также сохранение и трансляция культуры".

Форум проводится ежегодно с 2013 года. Мероприятие, которое проходит в Ярославле, традиционно собирает экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.