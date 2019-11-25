В Якутске открылся конкурс ледовых скульптур

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс по изготовлению ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии" открылся Якутске, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" с 25 по 30 ноября в ледовом парке "Северное сияние" пройдет международный конкурс "Бриллианты Якутии". Около 20 команд из России, Канады, Монголии, Китая, Беларуси будут бороться за лучшее исполнение скульптур изо льда и снега", - говорится в сообщении.

В этом году темой конкурса стали "Сказки народов мира", на выполнение работы участникам конкурса отводится три дня, после чего их скульптуры оценит профессиональное жюри.

"Конкурс традиционно будет проходить по двум номинациям, которые не претерпели изменений. Первая - ледовые скульптуры, а вторая номинация - создание снежной фигуры", - уточнили в пресс-службе. Награждение победителей пройдет 30 ноября и 1 декабря.