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Совфед исключил средства размещения религиозных организаций из определения гостиницы

Согласно документу, на них не будут распространяются требования о классификации гостиниц

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, согласно которому средства размещения религиозных организаций, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, не могут приравниваться к гостиницам.

"Федеральным законом к средствам размещения, которые не относятся к гостиницам и на которые не распространяются требования о классификации гостиниц, отнесены средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности религиозных организаций, входящих в структуру централизованных религиозных организаций", - говорится в сопроводительных документах.

Согласно пояснительной записке, средства размещения организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных религиозных организаций к гостиницам не относятся в силу прямого указания закона. Это связанно с особенностями правового статуса гостиниц, признаки которого не соответствуют назначению и особенностям перечисленных организаций. Однако, отмечают авторы закона, действующая редакция норм, регламентирующих данный вопрос, не в полной мере отражает складывающиеся на практике обстоятельства, так как в перечень исключений не включены религиозные организации, входящие в состав централизованных.

"Закон устраняет указанный недостаток названных норм путем дополнения перечня исключений религиозными организациями, входящими в структуру централизованных религиозных организаций", - говорится в пояснительной записке.

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