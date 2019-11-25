СМИ: в Британии изготовили самую крупную в истории страны монету из золота

ТАСС, 25 ноября. Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании изготовил самую крупную в истории Соединенного Королевства коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом пять кг и номиналом £5 тыс. ($6,4 тыс.). Об этом сообщила в понедельник газета Evening Standard.

Пока отчеканена всего лишь одна такая монета из серии "Великие граверы". На ней изображение королевы Виктории (1819-1901), созданное по дизайну Уильяма Уайона, главного гравера Королевского монетного двора с 1828 по 1851 год.

На аверсе изображен монарх, ведущий рядом с собой льва. Царь зверей символизирует Британскую империю. На реверсе - профиль самой королевы Виктории в возрасте 20 лет. Первые монеты, несопоставимые по размерам с нынешней, были отчеканены в 1839 году (через два года после вступления Виктории на трон - прим. ТАСС).

По словам нынешнего главного гравера Royal Mint Гордона Саммерса, при создании гиганта использовались как традиционные методы гравировки, так и современные технологии. Для точного воспроизведения дизайна мастера оригинал, использовавшийся почти 200 лет назад, был подвергнут электронному сканированию. Последним штрихом стала ручная полировка раритета, чтобы обеспечить высочайший уровень изделия. Монета уже продана, цена не разглашается.

В эту серию, посвященную творчеству Уайона, входят монеты поменьше, весом два кг. Всего, согласно информации Королевского монетного двора, их будет отчеканено четыре штуки. Стоимость каждой из них достигает £119,95 тыс. ($153,87 тыс.). В коллекцию входят и небольшие серебряные монеты аналогичного дизайна по цене £180 ($230,9).

По словам представителя монетного двора Николы Хауэлл, "дизайн Уайона, пожалуй, один из самых востребованных среди коллекционеров монет во всем мире, и его детали по-настоящему можно оценить на монетах в пять и два кг".