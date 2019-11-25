В России предложили создать аналог европейской программы обмена Erasmus+

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аналог европейской программы обмена Erasmus+ предлагается создать в России на государственном уровне в рамках реализации целей устойчивого развития в образовании. Соответствующее предложение в понедельник на форуме "Общее будущее" озвучила посланник Целей устойчивого развития при Национальном совете молодежи Янина Андрюшкевич.

"Необходимо увеличить международное сотрудничество, количество международных программ обмена, инвестировать в обмен глобальными знаниями между университетами. К сожалению, на данный момент таких программ очень мало, для студентов из России обучение за границей до сих пор что-то необычное, а в Европе в рамках таких программ как Erasmus+ для студента это обычное дело", - сказала она.

Предложение поддержала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, отметив, что подобные стажировки позволят накопить потенциал тех компетенций, которые действительно актуальны современном мире. "Кроме того, такие инициативы позволяют широкому кругу инвесторов, не только государству, вкладываться в развитие человека, понимая, что в дальнейшем доля дохода, генерируемая тем или иным выпускником, может доставаться инвестору в ответ на его инвестиции в образование", - пояснила она.

Представитель университетского сообщества, ректор университета "Синергия" Артем Васильев отметил, что на уровне вузов сегодня идет реализация программ международного обмена, в частности существуют программы двойного диплома. "Что касается государственного уровня, то, я считаю, если государство эту идею поддержит, то в течение года-полутора эта программа может заработать", - добавил он.

Форум устойчивого развития "Общее будущее" проходит в Москве 25 ноября. Среди ключевых тем форума - обсуждение национальной системы показателей целей устойчивого развития Повестки-2030, принятой в 2015 году странами-членами Организации Объединенных Наций (ООН). Повестка носит глобальный характера и направлена на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов.

Erasmus+ - это некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран-членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Северной Македонии, Норвегии и Турции.