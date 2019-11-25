{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 33 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2019 году

Министр здравоохранения Вероника Скворцова также сообщила, что в 2019 году более 98,3% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, оказались здоровыми

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 33 млн жителей России прошли тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) за прошедшие десять месяцев 2019 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

"За 10 месяцев текущего года уже более 33 млн человек узнали свой ВИЧ-статус. <...> На следующий год у нас стоит серьезная задача увеличить охват до рекомендуемых величин ООН - 90%", - сказала она.

Она отметила, что ООН поставила задачу выйти на 90-процентную выявляемость ВИЧ-инфекции и охват ВИЧ-инфицированных лечением. По словам министра, на сегодняшний день 32 региона в РФ имеют охват более 70% и три региона - более 80%.

Кроме того, в 2019 году более 98,3% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, оказались здоровыми.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
Реклама на ТАСС
"Главный русист планеты". Какой запомнилась Людмила Вербицкая
Соболезнования и воспоминания о президенте СПбГУ — в материале ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС