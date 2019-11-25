Более 33 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2019 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 33 млн жителей России прошли тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) за прошедшие десять месяцев 2019 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

"За 10 месяцев текущего года уже более 33 млн человек узнали свой ВИЧ-статус. <...> На следующий год у нас стоит серьезная задача увеличить охват до рекомендуемых величин ООН - 90%", - сказала она.

Она отметила, что ООН поставила задачу выйти на 90-процентную выявляемость ВИЧ-инфекции и охват ВИЧ-инфицированных лечением. По словам министра, на сегодняшний день 32 региона в РФ имеют охват более 70% и три региона - более 80%.

Кроме того, в 2019 году более 98,3% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, оказались здоровыми.