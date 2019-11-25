СФ подтвердил право на квартиру военных, обеспеченных жильем еще до службы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, который сохраняет право на получение жилья для военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семей других военнослужащих до своего прихода в армию. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым.

"Федеральный закон устанавливает, что военнослужащие, которые самостоятельно не реализовали свое право на обеспечение жилыми помещениями в составе членов семей других военнослужащих, и в дальнейшем, признанные нуждающимися в жилых помещениях, будут обеспечиваться жилыми помещениями. При этом не учитывается жилая площадь, которой они были обеспечены в составе семей других военнослужащих, при условии, что данные военнослужащие не являются нанимателями указанных жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя по договорам социального найма", - говорится в сопроводительных документах.

При признании военнослужащих нуждающимися в жилье и предоставлении им и совместно с ними проживающими членам их семей квартир либо денежных средств на приобретение или строительство жилья будет учитываться ряд положений Жилищного кодекса РФ. В частности, граждане, которые с целью приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилье, принимаются на учет "не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий".