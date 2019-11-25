В Кейптауне открыли мемориальную доску в память россиян, погибших в Англо-бурской войне

КЕЙПТАУН, 25 ноября. /ТАСС/. Мемориальная доска в память россиян, погибших в Англо-бурской войне, открыта в понедельник в Кейптауне на месте, где 120 лет назад находился лагерь для пленных буров и воевавших на их стороне граждан иностранных государств. На торжественной церемонии присутствовали моряки с ракетного крейсера "Маршал Устинов", российские дипломаты, представители мэрии этого второго по величине города ЮАР, журналисты, среди которых находился корреспондент ТАСС.

"Граждане России воевали на юге Африки бок о бок с тем, кто сражался за свои идеалы, - заявил член правительства Кейптауна Джеймс Фосс. - Мы никогда не должны забывать этого, мы также обязаны передать память будущим поколениям. Прошедшие десятилетия сблизили наши страны и показали, что мы способны многого добиться вместе в будущем".

Лагерь для военнопленных британские колониальные власти создали на берегу океана в Поинт-Грин. На пике боевых действий в нем содержались более 2 тыс. пленных, среди которых были и россияне. Сейчас на этом месте возведена стена памяти. В понедельник на ней появилась и мемориальная доска, увековечившая тех россиян, которые погибли во время Второй англо-бурской войны (1899-1902 годы).

Доску открыл посол России в ЮАР Илья Рогачев. "Несколько сотен добровольцев прибыли на юг Африки более века назад, и не все вернулись домой, - отметил он. - Сейчас к уже существующим на земле ЮАР памятным знакам в их честь мы открываем еще один".

Установка в Поинт-Грин мемориальной доски представляет собой инициативу ветеранских организаций ЮАР, российского МИДа. Она была поддержана общественностью Кейптауна и местными властями.

Фехт-генерал Евгений Максимов

11 октября 1899 года президент Южно-Африканской Республики Пауль Крюгер от имени своей страны и Оранжевого свободного государства (союзника) в ответ на ультиматум Лондона о фактической ликвидации этих независимых республик объявил войну англичанам. Буры пользовались широкой поддержкой в мировом сообществе. К ним на помощь стали съезжаться добровольцы из Нидерландов, Германии, Российской империи, Швеции, Норвегии. Сколько россиян погибло на той войне, никто сейчас сказать точно не может, но речь идет о десятках.

Одним из героев Второй англо-бурской войны стал Евгений Максимов. Буры присвоили ему звание фехт-генерала (боевого генерала) и поставили памятник.

Максимов погиб в октябре 1904 года при сражении на реке Шахе во время Русско-японской войны. Он сражался в рядах 36-го Орловского пехотного полка.

Через два года и семь месяцев после начала Второй англо-бурской войны она закончилась победой англичан и быстро привела в превращение Южной Африки в колонию Британской империи.