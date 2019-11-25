Многодетные семьи Ростовской области смогут получить земельный сертификат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли проект закона, который предусматривает введение для многодетных семей региона земельного сертификата в размере 466 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель заксобрания Александр Ищенко.

"В Таганроге, Ростове и Батайске нет физической возможности предоставить земельные участки многодетным семьям, нужны альтернативы - это либо сельские территории близлежащие или несколько отдаленные, либо денежная форма. Мы проанализировали то, как в других субъектах федерации решается этот вопрос, и пришли к выводам, что реальная альтернатива предоставлений земемельных участков может быть земельный сертификат, который дает возможность семье либо приобрести жилье, либо заплатить часть взноса за ипотеку, либо вложить в строительство", - рассказал он.

Ищенко отметил, что с 1 января 2020 года объем средств по земельному сертификату будет равняться сумме федерального материнского капитала. "С 1 января 2020 года - это 466 тыс. рублей. Вместе с материнским капиталом и иными формами поддержки это более или менее реальная возможность для семей улучшить свои жилищные условия", - заключил он.

Региональная мера поддержки по предоставлению земельных участков многодетным семьям действует с 2011 года. По данным пресс-службы регионального парламента, за это время участки получили более 19 тыс. многодетных семей, в очереди остаются еще около 11 тыс., больше половины из них проживают в городах, испытывающих дефицит свободной земли.