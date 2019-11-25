Власти Калужской области передали 39 автомобилей в сельские ФАПы

КАЛУГА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Калужской области передали 39 автомобилей повышенной проходимости "Нива" в сельские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"39 автомобилей повышенной проходимости "Нива" получили специалисты фельдшерско-акушерских пунктов для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов", - сказал собеседник агентства. По его словам, каждая из машин оснащена ГЛОНАСС, благодаря чему диспетчера областного медицинского центра будут контролировать их работу в режиме реального времени, следить за маршрутами передвижения и в случае необходимости предоставлять техническую помощь. Также, как проинформировали в пресс-службе, на церемонии передачи машин еще два специальных реанимобиля получила калужская городская станция скорой помощи.

В пресс-службе заметили, что поставка новых автомобилей стала возможной в рамках объявленного в Калужской области Года здравоохранения, главной целью которого стало повышение доступности, качества и своевременности оказания населению первичной медицинской помощи и профилактических мероприятий. На закупку транспорта из областного бюджета выделено 23,4 млн рублей.

Выступивший на церемонии передачи машин губернатор региона Анатолий Артамонов заметил, что, помимо обеспечения транспортом, фельдшеры сельских ФАПов, равно как участковые врачи и врачи семейной практики, также обеспечиваются жильем. "Главное, чтобы вы работали, общались с людьми, чтобы не было никакой казенщины и недовольств", - сказал губернатор.

В этой связи Артамонов также напомнил, что в настоящее время в области только в текущем году открыто 47 ФАПов, в следующем году будет создано еще около 80. "Но многое будет зависеть от вас, я бы хотел, чтобы каждый на своем участке чувствовал себя хозяином и чтобы от вас мы получали сигналы, что чего-то не хватает", - сказал он.

В пресс-службе напомнили, что минувшим летом власти Калужской области уже передавали автомобили повышенной проходимости в ФАПы: тогда свой транспорт получили в 11 сельских медпунктах.

