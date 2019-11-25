Медведев приехал в ТАСС, где проходит заседание Информсовета СНГ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в штаб-квартиру ТАСС в Москве, где проходит XXVII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).

Одной из тем заседания стала подготовка совместных проектов к 75-летию Победы. "Это наш общий праздник, ради которого нашим народам пришлось отстаивать право на жизнь будущих поколений, - сказал на заседании председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Мы не вправе забывать о великом подвиге людей, которые вышли победителями в самой кровопролитной войне в истории человечества". Он подчеркнул, что информагентства обладают творческим и техническим потенциалом для того, чтобы доносить до молодого поколения историю, знания и ценности, память о героизме наших граждан, о злодеяниях фашизма.

Михайлов сообщил, что ТАСС готовит масштабную фотовыставку "Пресса на войне", которая будет состоять из снимков, сделанных корреспондентами агентства, и архивных фотографий. Выставка будет проходить в ЦВЗ "Манеж". Генеральный директор белорусского информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович сообщила о готовности принять участие в проекте ТАСС, а также о том, что уже переданы несколько десятков уникальных снимков.

Директор армянского государственного информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян рассказал об информационно-поисковой работе в рамках подготовки к празднованию Победы. По его словам, силами агентства были найдены редчайшие снимки более 60 солдат и офицеров из разных республик СССР, сделанные на фронтах. Почетный гость Совета генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов напомнил о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал, что 75-летие Победы станет одной из главных тем агентства в предстоящем году.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Следующее заседание пройдет в марте 2020 года в Баку. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.