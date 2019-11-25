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В Коми возбудили антимонопольное дело из-за рекламы с Квентином Тарантино

Согласно рекламе, американский режиссер решил приобрести часть квартир в жилом комплексе в регионе

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Антимонопольная служба Республики Коми заподозрила недостоверность рекламы жилого комплекса в регионе, часть квартир в котором якобы решил приобрести американский режиссер Квентин Тарантино. Возбуждено антимонопольное дело, говорится в сообщении Коми УФАС России.

"Возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства в связи с распространением в социальной сети "ВКонтакте" рекламы жилого комплекса с использованием образа американского кинорежиссера Квентина Тарантино. Реклама заявляет, что Тарантино одобряет строительство жилого комплекса, более того, он решил приобрести для себя несколько квартир", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Из рекламы также следует, покупатели квартир получат дополнительные преимущества от возможности проживания по соседству с режиссером и даже могут получить роль в его следующем фильме, добавили в антимонопольной службе. "Текст рекламы сопровождается фотографиями, на которых запечатлена строительная площадка с фотографией Тарантино не переднем плане. Таким образом, в рекламном сообщении усматриваются признаки недостоверной рекламы", - добавили в Коми УФАС России.

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 20 декабря.

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