Медведев: тема сталинских репрессий не относится к нынешней повестке в отношениях РФ и ЕС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тема сталинских репрессий может быть предметом политического диспута, но она не имеет отношения к сегодняшней повестке дня в отношениях между Россией и странами Европы. Такое мнение высказал в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Представитель финских СМИ задал главам правительств вопрос о том, может ли установление обстоятельств, касающихся репрессий времен правления Иосифа Сталина, иметь значение как для ситуации внутри России, так и в плане отношений между Россией и Европейским Союзом.

"Наверное, это вопрос для политического диспута, а не для ответа двух премьер-министров", - заметил Медведев. Он подчеркнул, что история "всегда очень сложна и подчас трагична", однако для развития отношений "нужно смотреть не назад, а вперед".

"Вряд ли поднятый вами вопрос имеет отношение к текущей повестке дня <...> в отношениях между Европейским Союзом и Россией, Финляндией и Россией", - заключил премьер-министр РФ.