{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: тема сталинских репрессий не относится к нынешней повестке в отношениях РФ и ЕС

Премьер-министр подчеркнул, что история "всегда очень сложна и подчас трагична", однако для развития отношений "нужно смотреть не назад, а вперед"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тема сталинских репрессий может быть предметом политического диспута, но она не имеет отношения к сегодняшней повестке дня в отношениях между Россией и странами Европы. Такое мнение высказал в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Представитель финских СМИ задал главам правительств вопрос о том, может ли установление обстоятельств, касающихся репрессий времен правления Иосифа Сталина, иметь значение как для ситуации внутри России, так и в плане отношений между Россией и Европейским Союзом.

"Наверное, это вопрос для политического диспута, а не для ответа двух премьер-министров", - заметил Медведев. Он подчеркнул, что история "всегда очень сложна и подчас трагична", однако для развития отношений "нужно смотреть не назад, а вперед".

"Вряд ли поднятый вами вопрос имеет отношение к текущей повестке дня <...> в отношениях между Европейским Союзом и Россией, Финляндией и Россией", - заключил премьер-министр РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссияРинне, Антти
Реклама на ТАСС
В РПЦ считают, что священникам необходим беспрепятственный доступ в СИЗО
По мнению митрополита Илариона, важность этого обоснована, в частности, тем, что в СИЗО могут находиться и невиновные люди
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС