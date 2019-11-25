Московский Музей Победы отдаст выручку от продажи билетов на создание Ржевского мемориала

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве со вторника будет передавать выручку от продажи билетов на создание мемориала защитникам Ржева в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба музея.

"Каждый посетитель Музея Победы в буквальном смысле вносит свой вклад в сохранение памяти о войне. Все средства, полученные от продажи входных билетов на все площадки музея, будут передаваться на строительство Ржевского мемориала советскому солдату. Долгое время герои битвы за Ржев были незаслуженно забыты, при том что это одно из самых продолжительных и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, в котором полегло более миллиона советских солдат", - приводятся в сообщении слова директора музея Александра Школьника.

"Нельзя говорить о Победе, не отдав дань памяти погибшим подо Ржевом солдатам и офицерам, их подвиг в том, что они просто шли в бой, понимая, что идут на верную смерть", - добавил Школьник.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять около трассы М-9. Проект возведения мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень. На сегодняшний день собрано более 271 млн рублей народных пожертвований, общая стоимость мемориала составит порядка 650 мин рублей. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года.