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В Карачаево-Черкесии выплатили 34 тыс. региональных материнских капиталов

Самым востребованным направлением их использования в республике по-прежнему является улучшение жилищных условий

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Юбилейный сертификат на получение регионального материнского капитала вручили в понедельник в Карачаево-Черкесии (КЧР). Обладателем 34-тысячного для республики документа стали семья Арсена и Зухры Дураевых, у которых родился второй ребенок, сообщает в понедельник пресс-служба отделения пенсионного фонда по КЧР.

"К этому замечательному празднику - Дню матери, 25 ноября заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по КЧР Арсен Урусов и представители органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики вручили юбилейный - 34-тысячный государственный сертификат на материнский семейный капитал жительнице села Чапаевское Прикубанского района Зухре Дураевой", - рассказали в пресс-службе.

В семье Дураевых родился второй ребенок Амин, первенцу Адаму исполнилось полтора года. "Каждый человек с детства и до своих последних дней несет в душе и хранит в сердце единственный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая поймет, простит, пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. От того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, определяется степень культуры и благополучия общества", - сказал вице-спикер парламента республики Дагир Смаккуев, чьи слова приводит пресс-служба.

За десять лет действия государственной программы поддержки семей, имеющих детей, в Карачаево-Черкесской Республике владельцами сертификатов стали 34 тыс. семей, из них более 1540 в 2019 году. В регионе 20 тыс. 926 (62%) семей уже использовали "детские" средства. Самым востребованным направлением их использования в республике по-прежнему является улучшение жилищных условий.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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