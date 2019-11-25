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Медведев считает абсолютно естественной организацию работы в ТАСС в формате open space

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов по просьбе председателя правительства пояснил, как организована работа в агентстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает абсолютно естественной работу журналистов агентства ТАСС не в отдельных кабинетах, а в формате open space. "Для тех, кто информацией занимается, это абсолютно естественно", - сказал он во время осмотра зала главного выпуска агентства.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов рассказал председателю правительства, что в этом зале работают выпускающие редакторы всех подразделений агентства. Руководитель ТАСС по просьбе Медведева пояснил, как организована работа в агентстве, которая идет круглосуточно. "Серьезный труд, нужно постоянно быть включенным в повестку дня, в материал", - сказал на это премьер.

Ежедневно агентство ТАСС выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах мира, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работает около 2 тыс. сотрудников.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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