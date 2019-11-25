{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Межрелигиозный совет России призвал защитить культурные памятники Ближнего Востока

В частности, речь идет о памятниках в Сирии и Ираке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Религиозные лидеры России призывают к охране и восстановлению пострадавших в результате вооруженных конфликтов святынь и памятников культуры Сирии, Ирака и других ближневосточных государств. Об этом говорится в заявлении Межрелигиозного совета России (МСР), предоставленном журналистам после его заседания в Общецерковной аспирантуре и докторантуре (ОЦАД) в понедельник.

"Мы - лидеры традиционных религий России - призываем мировое сообщество и ответственные международные организации защитить и сохранить культурное и религиозное достояние Ближнего Востока. Призываем всех людей доброй воли присоединиться к процессу восстановления святых мест Сирии, Ирака и других стран региона", - написано в заявлении.

Межрелигиозный совет России (МСР) был образован 23 декабря 1998 года, его почетным председателем является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Целью деятельности МСР является укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия и стабильности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК
Организация не может пользоваться этими деньгами до 3 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС