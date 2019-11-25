Межрелигиозный совет России призвал защитить культурные памятники Ближнего Востока

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Религиозные лидеры России призывают к охране и восстановлению пострадавших в результате вооруженных конфликтов святынь и памятников культуры Сирии, Ирака и других ближневосточных государств. Об этом говорится в заявлении Межрелигиозного совета России (МСР), предоставленном журналистам после его заседания в Общецерковной аспирантуре и докторантуре (ОЦАД) в понедельник.

"Мы - лидеры традиционных религий России - призываем мировое сообщество и ответственные международные организации защитить и сохранить культурное и религиозное достояние Ближнего Востока. Призываем всех людей доброй воли присоединиться к процессу восстановления святых мест Сирии, Ирака и других стран региона", - написано в заявлении.

Межрелигиозный совет России (МСР) был образован 23 декабря 1998 года, его почетным председателем является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Целью деятельности МСР является укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия и стабильности.