Инициативу об "экологических паспортах" внесут в парламент Кабардино-Балкарии в 2020 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет форума "Устойчивое развитие", выступивший ранее с предложением создать общероссийскую систему оценки экологической активности граждан и ввести электронные "экологические паспорта", планирует опробовать проект в Кабардино-Балкарии. В начале 2020 года инициативу внесут в парламент региона, сообщил ТАСС один из авторов проекта Мурат Уметов, член оргкомитета форума и завкафедрой устойчивого развития Кабардино-Балкарского госуниверситета.

"Мы выступили с инициативой создать общероссийскую балльную систему оценки экологической активности граждан, которая учитывала бы в виде баллов активность всех членов общества. Оргкомитет форума, проводимого по инициативе председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова, намерен в начале 2020 года внести законодательную инициативу в парламент Кабардино-Балкарии и предложить сделать эту республику пилотным регионом проекта", - сообщил Уметов в кулуарах проходящего в Москве международного форума "Общее будущее".

Он отметил, что в дальнейшем предполагается внесение инициативы в Госдуму, масштабирование проекта на всю страну.

По словам Уметова, в рамках проекта будут создаваться личные кабинеты для граждан РФ на информационной платформе "Стратегия 24". Там будут выкладываться отчеты об их экологической деятельности, идти накопление баллов. Это будут своеобразные "экологические паспорта" граждан. Сейчас участники проекта продумывают систему стимулов, которая могла бы побудить россиян участвовать в проекте.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы выступить и с законодательной, и с общественной инициативой, чтобы для экологически активных граждан была возможность для вертикального социального лифта, карьерного роста. Чтобы по месту учебы и по месту работы для людей, которые заняты экологическими видами деятельности, были предусмотрены преференции. Например, по учебе, по материальным льготам. Для работающих это могут быть стимулирующие надбавки", - сказал Уметов.