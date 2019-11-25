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В РПЦ считают, что священникам необходим беспрепятственный доступ в СИЗО

По мнению митрополита Илариона, важность этого обоснована, в частности, тем, что в СИЗО могут находиться и невиновные люди

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Священнослужители различных конфессий должны иметь возможность беспрепятственного доступа в следственные изоляторы (СИЗО) для попечения о содержащихся там гражданах. Об этом председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, член президиума Межрелигиозного совета России (МСР) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил журналистам после заседания МСР в Общецерковной аспирантуре и докторантуре (ОЦАД) в понедельник.

"Один из вопросов, которые мы сегодня обсуждали, касался пастырского окормления людей, находящихся в СИЗО. В том, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, проблем не возникает. А вот допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает органичен. <…> Конечно, к таким людям нужен беспрепятственный доступ представителей религиозных конфессий", - сказал он.

По мнению митрополита, важность доступа священнослужителей в СИЗО обоснована еще и тем, что в них могут находиться и невиновные люди. "У нас, к сожалению, под следствием находятся много людей, причем они пребывают в местах лишения свободы в течение длительных сроков - иногда это месяцы, иногда это годы. И надо понимать, что иногда это люди, которым не предъявлено обвинение, и многие из них потом будут освобождены. То есть невиновный человек по чьему-то навету или какому-то подозрению изымается из нормальной жизни и попадает в заключение, проводит там месяцы в ожидании того, как его вызовут на допрос", - добавил глава ОВЦС.

Межрелигиозный совет России (МСР) был образован 23 декабря 1998 года, его почетным председателем является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Целью деятельности МСР является укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия и стабильности.

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