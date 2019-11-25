Газоснабжение в Октябрьском районе Самары восстановили

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение в Октябрьском районе Самары, аварийно отключенное в понедельник, восстановили. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС региона.

"В настоящее время подача газа потребителям возобновлена", - говорится в сообщении.

Газоснабжение было отключено в 156 многоквартирных домах Самары, где проживает 13,5 тыс. человек, в том числе 4,7 тыс. детей. По данным МЧС, отключение произошло на газорегуляторном пункте сети ООО "СВГК" из-за срабатывания датчиков автоматических приборов.