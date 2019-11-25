Медведев похвалил проекты ТАСС "День театра" и "Меркатор"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил ряд проектов ТАСС, в том числе "Меркатор", "Ньюм" и "День театра". С ними он познакомился во время посещения штаб-квартиры ТАСС в Москве.

Главе правительства рассказали, как организована работа редакции сайта tass.ru, а также показали перечень тем, которые на тот момент были наиболее популярными у посетителей сайта. Также премьер познакомился с проектом "Меркатор. О дивный плоский мир", который взял "серебро" престижной международной премии Kantar Information is Beautiful Awards. "Хороший проект", - оценил увиденное премьер.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заместитель главного редактора агентства Дарья Пенчилова рассказали Медведеву о проекте "Ньюм", который реализуется вместе с Минпросвещения России и рассказывает детям и подросткам о важных событиях через понятные для молодежи образы.

Еще один проект, который глава кабмина изучил, взяв в руки планшет, - "День театра". Он позволяет пользователям интернета совершить виртуальный визит в один из российских театров. В подборку таких виртуальных экскурсий вошли интерьеры и помещения театров, а также фрагменты репетиций и самих постановок. "Это очень хороший способ [рассказать о театре], - отметил Медведев. - Хотя он полного присутствия не дает, надо все равно рассказывать об этом: если ты по каким-то причинам не можешь попасть в театр или на ту или иную выставку, здорово, что это [такой проект] есть".

Также глава кабинета министров осмотрел видеостудию ТАСС. "Студия хорошая", - оценил он увиденное.