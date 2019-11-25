Представители СК войдут в оперативные антитеррористические штабы в регионах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ по расширению состава региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь в состав такого штаба в каждом регионе будет входить "руководитель следственного органа Следственного комитета по субъекту Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня подписания.

В соответствии с действующим законодательством, в региональный оперативный штаб включены начальники территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии, руководитель главного управления МЧС по субъекту РФ, представитель Вооруженных сил РФ, начальник Центра специальной связи и информации ФСО в субъекте Федерации, а также заместитель руководителя высшего исполнительного органа власти в регионе.

Указанные региональные оперативные штабы действуют в РФ на основе указа главы государства "О мерах по противодействию терроризму" от 15 февраля 2006 года. Этот документ утверждает положение о Национальном антитеррористическом комитете, его состав, а также состав Федерального оперативного штаба по борьбе с терроризмом, региональных комиссий и штабов.