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Путин: фестиваль "Москва встречает друзей" дает возможность участникам заявить о себе

Мероприятие пройдет с 25 ноября по 3 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного фестиваля "Москва встречает друзей", который пройдет в Москве с 25 ноября по 3 декабря. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля. В этом году фестиваль приурочен к 25-летию Международного благотворительного фонда, основанного музыкантом и дирижером Владимиром Спиваковым.

"Одним из главных, впечатляющих проектов фонда является фестиваль "Москва встречает друзей", который ежегодно предоставляет юным участникам прекрасную возможность выступить на лучших площадках столицы, громко заявить о себе, о своих талантах и способностях, обрести друзей и творческих единомышленников", - говорится в приветствии.

По словам главы государства, фонд оказывает действенную поддержку одаренным детям, осуществляет важные социальные, образовательные, просветительские проекты. "Стипендиаты фонда принимают активное участие в концертах и выставках, в национальных и международных конкурсах, учатся мастерству у известных артистов, художников, исполнителей", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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