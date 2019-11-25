Президент Американской торговой палаты заявил, что настроен по делу Калви пессимистично

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил в понедельник журналистам о том, что настроен пессимистично в отношении дела Майкла Калви.

"Я настроен пессимистично, - сказал он. - Надеюсь, дело будет пересмотрено, но боюсь, что может и не быть".

Отвечая на вопрос о том, как предстоящие выборы в США и антироссийская риторика в ходе президентской кампании могут повлиять на проведение заседания Российско-американского делового совета в 2020 году, Родзянко отметил, что "ключевой вопрос - именно дело Калви". "А вот предвыборная кампания далеко ушла от России, там мало кто этим интересуется", - заключил он.

Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств у банка "Восточный", возбужденного в феврале этого года. По данным следствия, он организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.