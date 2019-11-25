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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Президент Американской торговой палаты заявил, что настроен по делу Калви пессимистично

При этом Алексис Родзянко выразил надежду на то, что дело будет пересмотрено

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил в понедельник журналистам о том, что настроен пессимистично в отношении дела Майкла Калви.

"Я настроен пессимистично, - сказал он. - Надеюсь, дело будет пересмотрено, но боюсь, что может и не быть".

Отвечая на вопрос о том, как предстоящие выборы в США и антироссийская риторика в ходе президентской кампании могут повлиять на проведение заседания Российско-американского делового совета в 2020 году, Родзянко отметил, что "ключевой вопрос - именно дело Калви". "А вот предвыборная кампания далеко ушла от России, там мало кто этим интересуется", - заключил он.

Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств у банка "Восточный", возбужденного в феврале этого года. По данным следствия, он организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Теги
СШАРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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