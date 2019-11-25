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"Пропавший" замглавы таможни Северо-Запада уволен за нарушение служебной дисциплины

Максим Мамчур не появлялся на службе с середины ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур, который не приходил на службу с середины ноября без предупреждения руководства и, по информации СМИ, покинул РФ и уехал за границу, уволен за грубое нарушение служебной дисциплины, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Приказом от 22 ноября Федеральной таможенной службы он уволен за грубое нарушение служебной дисциплины", - сказали в пресс-службе.

Мамчур занимал должность заместителя начальника управления - начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров. По данным сайта СЗТУ, он носил специальное звание полковника таможенной службы. В настоящее время вместо него назначен исполняющий обязанности заместителя начальника управления.

По данным издания из Ленинградской области 47news, Мамчур "пропал" в середине ноября - он не пришел на службу без предупреждения, связаться с ним не удалось. Позже издание сообщило, что полковник покинул Россию и выехал на Украину, где у него живет отец.

Северо-Западное таможенное управление является головной организацией для таможенных органов в субъектах Северо-Западного федерального округа за исключением Калининградской области.

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