МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал внести изменения в закон о физкультурно-спортивных обществах и спортивных клубах. Соответствующую рекомендацию глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года.

"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при участии правительства Российской Федерации внести в законодательство изменения, предусматривающие совершенствование нормативно-правового регулирования в части, касающейся создания и деятельности физкультурно-спортивных обществ и спортивных клубов, в том числе установления их прав и обязанностей", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Главой государства поручено до 30 июля установить права и обязанности спортивных клубов.

Госдума должна также ввести и определить понятия "любительский спорт", "корпоративный спорт", "школьная спортивная лига", наделить органы местного самоуправления полномочиями по вопросам, касающимся осуществления спортивной подготовки, включая формирование и обеспечение муниципальных спортивных сборных команд.

До 1 июня следующего года администрации президента поручено обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "Об итогах реализации стратегических и программных документов в области физической культуры и спорта и о проекте стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года".