Спецпредставитель президента РФ: борьбу с глобальным потеплением нельзя политизировать

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Все страны должны вести борьбу с глобальным потеплением без политизации и торговых войн, считает специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Ни в коем случае мы не можем допустить политизации процесса [борьбы с глобальным потеплением], не можем допустить, чтобы климатическая повестка была ввергнута в какие-то торговые войны", - сказал он на форуме устойчивого развития "Общее будущее" в Москве.

По словам Эдельгериева, борьба с глобальным потеплением должна продолжаться всем мировым сообществом на принципе доверия, и не имеет значения, посредством каких соглашений страны будут добиваться снижения выбросов парниковых газов, так как важен результат. "Противодействие [климатическим изменениям] может происходить только совместными усилиями не просто отдельной территории, а всего мирового сообщества. Специалисты это понимают и пытаются ввести единые правила игры, чтобы они были одинаковы для всех стран. Понятно, что программы и мероприятия могут быть разными, но правила должны быть одними", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 сентября подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, в рамках которого Россия обозначила свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Оно вступило в силу 6 ноября.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.