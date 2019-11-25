{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спецпредставитель президента РФ: борьбу с глобальным потеплением нельзя политизировать

Руслан Эдельгериев отметил, что борьба с потеплением должна продолжаться всем мировым сообществом на принципе доверия

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Все страны должны вести борьбу с глобальным потеплением без политизации и торговых войн, считает специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Ни в коем случае мы не можем допустить политизации процесса [борьбы с глобальным потеплением], не можем допустить, чтобы климатическая повестка была ввергнута в какие-то торговые войны", - сказал он на форуме устойчивого развития "Общее будущее" в Москве.

По словам Эдельгериева, борьба с глобальным потеплением должна продолжаться всем мировым сообществом на принципе доверия, и не имеет значения, посредством каких соглашений страны будут добиваться снижения выбросов парниковых газов, так как важен результат. "Противодействие [климатическим изменениям] может происходить только совместными усилиями не просто отдельной территории, а всего мирового сообщества. Специалисты это понимают и пытаются ввести единые правила игры, чтобы они были одинаковы для всех стран. Понятно, что программы и мероприятия могут быть разными, но правила должны быть одними", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 сентября подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, в рамках которого Россия обозначила свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Оно вступило в силу 6 ноября.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В работе Facebook произошел сбой
По данным портала Downdetector, пользователи из России о серьезных проблемах не сообщают
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС