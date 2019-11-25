В Аргентине двоих священников приговорили к более чем 40 годам за растление глухих детей

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Суд аргентинского города Мендоса приговорил к более чем 40 годам тюрьмы двух католических священников за растление воспитанников школы для глухих детей. Заседание суда, которое транслировалось в социальных сетях, прошло в понедельник.

Суд признал 83-летнего Никола Бруно Коррали и 59-летнего Орасио Уго Корбачо виновными в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Одним из отягчающих обстоятельств был признан тот факт, что жертвы находились на попечении священников. Корбачо, который уже находится под стражей, был приговорен к 45 лет. Коррали, находящийся под домашним арестом, получил 42 года заключения.

Кроме того, к 18 годам тюрьмы был приговорен садовник школы Армандо Рамон Гомес, который был также признан виновным в растлении детей.

Расследования дела было начато в 2016 году. Всего в его рамках было рассмотрены 28 случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.