В работе Facebook произошел сбой

ТАСС, 25 ноября. Пользователи социальной сети Facebook в нескольких странах столкнулись в понедельник со сбоями в ее работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра. Пользователи из России о серьезных проблемах не сообщают, следует из данных Downdetector.

По данным сервиса, у большей части (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в учетную запись, у 13% пользователей социальная сеть вообще не работает.