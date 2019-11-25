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В работе Facebook произошел сбой

По данным портала Downdetector, пользователи из России о серьезных проблемах не сообщают

ТАСС, 25 ноября. Пользователи социальной сети Facebook в нескольких странах столкнулись в понедельник со сбоями в ее работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра. Пользователи из России о серьезных проблемах не сообщают, следует из данных Downdetector.

По данным сервиса, у большей части (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в учетную запись, у 13% пользователей социальная сеть вообще не работает.

Теги
СШАКипрИспанияВеликобританияИталияНидерландыРоссияПольша
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