Личные данные пользователей Twitter могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть несанкционированный доступ к персональным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности.

По данным телекомпании, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто воспользовался своим аккаунтом для того, чтобы скачать некоторые приложения для мобильной операционной системы Android, в частности Giant Square и Photofy.

"Мы считаем важным, чтобы пользователи имели информацию о том, что такая возможность существует и чтобы они оценили те приложения, которыми они пользуются", - привела телекомпания слова представителя Twitter Линдси Макколлум. Twitter уведомит тех пользователей, которых могла затронуть выявленная уязвимость и уже уведомил компании Google и Apple с тем, чтобы они могли предпринять соответствующие действия со своей стороны.

Кроме того, как сообщила телекомпания, представитель Facebook информировал о том, что "два ненадежных участника" - One Audience и Mobiburn - платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании некоторых приложений. "После проведенного расследования мы убрали эти приложения с нашей платформы за нарушение правил и направили уведомления One Audience и Mobiburn с требованием немедленно прекратить эту деятельность", - привела телекомпания выдержку из заявления представителя Facebook.

Уведомление о выявленной уязвимости прозвучало в тот момент, когда регулирующие органы, законодатели и пользователи требуют от Facebook, Twitter и Google усиленного внимания к вопросам защиты персональных данных, отметила телекомпания СNBC. Эта проблема приобрела особую актуальность после того, как в марте 2018 года стало известно о том, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения около 87 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.