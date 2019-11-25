Ольга Денисюк из Ростовской области стала "Студенткой года" среди колледжей и техникумов

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Учащаяся колледжа при ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" Ольга Денисюк из Ростовской области стала обладательницей гран-при российской национальной премии "Студент года-2019" среди профессиональных образовательных организаций. Церемония награждения победителей прошла в понедельник в Казани.

"Я до последнего не верила, что это так, что это может быть, и я хочу сказать, наверное, лишь одно - что творческий человек никогда не будет смотреть, что и как делают другие, творческий человек будет создавать свое. Всегда думайте только своим умом", - сказала Денисюк, получившая также премию в номинации "Творческая личность года".

Награждение прошло не только по индивидуальным, но и по коллективным номинациям. Так, в номинации "Добровольческое объединение года" победила команда "Милосердие", "Студенческий клуб года" - студенческий совет Томского индустриального техникума.

Как уточнил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, в целом, участие в премии "Студент года" текущего года приняли около 15 тыс. студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. По итогам региональных отборочных этапов в финальный заочный этап было подано 767 заявок: 464 от вузов и 302 от профессиональных образовательных организаций.

"С присоединением премии к платформе "Россия - страна возможностей" в дополнение к семи индивидуальным номинациям, мы добавили и две коллективные. Конечно, каждый из студентов стремится стать лучшим, лучшим на сессии, лучшим в каком-то конкурсе, но живет он в коллективе. И многие свершения, которые он создает, рождаются именно в коллективе. Мы знаем, что навыки общения друг с другом, навыки коллективного творчества и взаимодействия они очень нужны. Мы с вами меняем множество коллективов за свою жизнь, переходим с одного места на другое, но эти навыки остаются с нами и проходят с нами всю нашу жизнь", - цитирует Серикова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

Финал российской национальной премии "Студент года" профессиональных образовательных организаций проходил с 22 ноября. Всего по итогам 63 региональных этапов в очном финале приняли участие 400 учащихся из 48 субъектов РФ.