{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ольга Денисюк из Ростовской области стала "Студенткой года" среди колледжей и техникумов

В финал российской национальной премии "Студент года-2019" прошли 400 учащихся из 48 субъектов России

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Учащаяся колледжа при ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" Ольга Денисюк из Ростовской области стала обладательницей гран-при российской национальной премии "Студент года-2019" среди профессиональных образовательных организаций. Церемония награждения победителей прошла в понедельник в Казани.

"Я до последнего не верила, что это так, что это может быть, и я хочу сказать, наверное, лишь одно - что творческий человек никогда не будет смотреть, что и как делают другие, творческий человек будет создавать свое. Всегда думайте только своим умом", - сказала Денисюк, получившая также премию в номинации "Творческая личность года".

Награждение прошло не только по индивидуальным, но и по коллективным номинациям. Так, в номинации "Добровольческое объединение года" победила команда "Милосердие", "Студенческий клуб года" - студенческий совет Томского индустриального техникума.

Как уточнил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, в целом, участие в премии "Студент года" текущего года приняли около 15 тыс. студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. По итогам региональных отборочных этапов в финальный заочный этап было подано 767 заявок: 464 от вузов и 302 от профессиональных образовательных организаций.

"С присоединением премии к платформе "Россия - страна возможностей" в дополнение к семи индивидуальным номинациям, мы добавили и две коллективные. Конечно, каждый из студентов стремится стать лучшим, лучшим на сессии, лучшим в каком-то конкурсе, но живет он в коллективе. И многие свершения, которые он создает, рождаются именно в коллективе. Мы знаем, что навыки общения друг с другом, навыки коллективного творчества и взаимодействия они очень нужны. Мы с вами меняем множество коллективов за свою жизнь, переходим с одного места на другое, но эти навыки остаются с нами и проходят с нами всю нашу жизнь", - цитирует Серикова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

Финал российской национальной премии "Студент года" профессиональных образовательных организаций проходил с 22 ноября. Всего по итогам 63 региональных этапов в очном финале приняли участие 400 учащихся из 48 субъектов РФ.

Теги
РоссияРостовская областьТатарстан
Реклама на ТАСС
Путин даст урок старшеклассникам - участникам форума "Проектория"
Президент по телемосту примет участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС