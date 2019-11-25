Путин даст урок старшеклассникам - участникам форума "Проектория"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник по телемосту проведет открытый урок для школьников, которые участвуют в форуме "Проектория".

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства в режиме телемоста примет участие во всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который пройдет на форуме профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле.

Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория", который ежегодно собирает одаренных детей и подростков со всей страны, проводится в Ярославле с 2013 года. "Проектория" помогает старшеклассникам выбрать будущую профессию. Путин два последних года проводил открытые уроки для участников форума.

В этот раз в Ярославле собрались более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов, которые съехались из 80 регионов страны. Команды состоят из учеников 8-11-х классов, имеющих достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях. Программа форума построена вокруг шести тематических направлений: "Экология", "Культурный код", "Производственная революция", "Здоровье", "Среда обитания" и "Безопасность". Авторы лучших решений смогут претендовать на зачисление в вузы и трудоустройство.