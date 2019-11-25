На Чукотку в рамках программы "Арктический доктор" в 2019 году приехали 16 медиков

АНАДЫРЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Чукотского АО в текущем году привлекли в регион 14 врачей и двух фельдшеров в рамках федеральной программы "Арктический доктор". Больше половины специалистов поступили на работу в Чукотскую окружную больницу города Анадыря, остальные - в районные больницы округа, сообщил ТАСС во вторник вице-губернатор Чукотского АО Евгений Подлесный.

"В рамках программы "Арктический доктор" в текущем году нам удалось привлечь в регион 14 врачей узких специальностей и двух фельдшеров. Поскольку из федерального бюджета на выплаты медикам в этом году мы получили всего 2,5 млн рублей, губернатором было принято решение выплачивать подъемные врачам и фельдшерам, приехавших к нам в этом году, за счет региональных средств. Речь идет об 1 млн рублей для врача, 500 тыс. - для фельдшера. Плюс с прошлого года мы платим приезжающим в округ медикам ежегодную выплату в размере 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что уже с 2020 года объем федеральной поддержки программы значительно увеличится и составит 32,2 млн рублей, из бюджета округа на условиях софинансирования выделят еще 3 млн рублей. Этих средств хватит на то, чтобы привлечь еще 15 врачей и десять фельдшеров. "С 2020 года приехавшие к нам врачи будут получать уже 2 млн рублей подъемных", - уточнил Подлесный.

По его словам, на Чукотке по-прежнему остро стоит вопрос с нехваткой терапевтов, неврологов, педиатров, врачей УЗИ-диагностики. При этом главным сдерживающим фактором являются сложности с жильем для приезжающих специалистов.

"В соседних северных регионах врачам выдают квартиры, у нас с этим сложности - новое жилье под эти цели не строится. В этом году мы выкупаем несколько квартир для врачей в поселке Угольные Копи под Анадырем. Но нам нужно концентрировать ресурсы в столице, в Анадыре. Поэтому у нас уже есть договоренность с губернатором о том, что в следующем году в областном центре мы выкупим для врачей 10 квартир", - сказал Подлесный.

Программа "Арктический доктор", являющаяся аналогом "Земского доктора", стартовала на Чукотке в 2018 году. Она направлена на привлечение медицинских кадров в села и города арктической зоны. С врачами и фельдшерами заключаются контракты на пять лет.