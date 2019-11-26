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В Забайкалье впервые за шесть лет увеличат расходы на детский отдых

На 2020 год на организацию детского отдыха предусмотрено свыше 300 млн рублей

ЧИТА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2020 году намерены впервые с 2014 года увеличить расходы на отдых и оздоровления детей, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минобразования.

"Впервые с 2014 года планируется увеличить расходы на отдых и оздоровление детей, и сразу на 33%. Мы давно ждали такого роста", - приводятся в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики края Андрея Томских.

В 2019 году в Забайкалье организованным отдыхом и оздоровлением были охвачены более 50 тыс. детей, работали около 500 учреждений отдыха и оздоровления. Согласно проекту бюджета региона на 2020 год, на организацию детского отдыха предусмотрено свыше 300 млн рублей. Эти средства позволят улучшить условия пребывания детей в учреждениях - от качества питания до инфраструктуры.

Проект бюджета Забайкальского края на 2020 год принят 20 ноября в первом чтении. Документ предполагает увеличение доходов региона до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7%, до 73,4 млрд рублей.

Финансирование социальной сферы, согласно проекту бюджета, возрастет на 44% и составит 45,3 млрд рублей. Увеличению расходов на соцсферу будет способствовать реализация в регионе национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста. По этим программам край получит 7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие социальных направлений, прежде всего образования и здравоохранения.

Существенно возрастут расходы на подрастающее поколение. К примеру, в регионе на 30% (до 479 млн рублей) увеличат расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Более чем в два раза вырастут расходы на питание школьников из малоимущих семей, из краевой казны на эти цели планируется направить 306 млн рублей. Увеличатся стипендии учащихся.

Теги
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