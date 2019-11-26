В Хабаровском крае увеличили вдвое выплаты молодым педагогам

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли закон, согласно которому подъемные для молодых педагогов увеличиваются в два раза. Об этом сообщила пресс-служба думы.

В октябре глава региона Сергей Фургал, выступая перед депутатами, попросил их поддержать инициативу Собрания депутатов Амурского района по увеличению размера подъемных для молодых педагогов, которые впервые устраиваются на работу после получения дипломов. За последние 20 лет эта сумма ни разу не менялась и, по мнению губернатора, "не является мотивацией" в настоящее время.

"Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли закон "О внесении изменений в статью 1 закона Хабаровского края "О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся", - говорится в распространенном релизе.

В настоящее время в качестве меры поддержки предусмотрена единовременная денежная помощь молодым педагогам при поступлении на работу в размере четырех должностных окладов. Согласно изменениям, размер этой выплаты повысится вдвое и составит восемь должностных окладов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе думы, закон начнет действовать с 1 января 2020 года, пока помощь оказывается в размере около 30 тыс. рублей.

По данным Министерства образования и науки Хабаровского края, в образовательные организации ежегодно трудоустраивается не менее 260 молодых специалистов. Выпускники вузов и ссузов в настоящее время социально не защищены: уровень заработной платы у них минимальный, отмечается в сообщении думы. Оклады в разных типах учреждений различаются, в районах свои коэффициенты, в среднем по краю такая единовременная помощь составит около 60 тыс. рублей. На 2020 год в рамках государственной программы края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" на 2020 год на единовременные выплаты педагогическим работникам запланировано 18,6 млн рублей.