Заключенные в колонии Мордовии, куда этапировали Захарченко, заняты в швейном производстве

ТАСС, 26 ноября. Жалоб от осужденных, отбывающих наказание в мордовской колонии №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов, куда прибыл осужденный на 12,5 лет экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, не поступало около трех лет. В основном осужденные в колонии заняты на швейном производстве, сообщили во вторник ТАСС в аппарате уполномоченного по правам человека в Мордовии.

"Мы работаем по обращениям, которые к нам поступают о нарушениях прав и законных интересов. Из колонии №5 года три никто не обращался. Это колония для бывших сотрудников правоохранительных органов. [Осужденные заняты] там, в основном, на швейном производстве", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщил ТАСС, что его подзащитный прибыл в колонию в поселке Леплей в Мордовии, он находится "в карантине", откуда будет переведен в один из отрядов. Горбатенко уточнил, что Захарченко чувствует себя хорошо и пребывает в хорошем настроении. Будет ли он привлечен к трудовой деятельности на производстве, пока не известно, отметил собеседник агентства.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.