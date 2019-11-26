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Туристы с Ближнего и Среднего Востока станут постоянными гостями Кавказского заповедника

Первые туристы приедут в заповедник уже 6 декабря

МАЙКОП, 26 ноября. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник заключил договор с российским туроператором, благодаря которому туристы из девяти государств Ближнего и Среднего Востока с декабря станут постоянными гостями заповедных троп. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заповедника.

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"Мы заключили агентский договор с российским туроператором, который имеет представительства на Ближнем и Среднем Востоке и контактирует с арабскими туроператорами. В соответствии с этим договором, иностранные туристы из девяти государств Ближнего и Среднего Востока, в том числе Омана, Бахрейна, Катара, Индии, Саудовской Аравии, уже с декабря станут постоянными гостями нашего заповедника", - сказали в пресс-службе.

Первые туристы с Ближнего и Среднего Востока посетят заповедник 6 декабря. В составе каждой группы планируется по 25-40 человек, которые будут прилетать в Россию рейсом через Дубай на Сочи два раза в месяц, уточнили в заповеднике.

"Договор достигнут после визита представителей туроператоров государств Ближнего и Среднего Востока, для многих из которых он был первым в Россию. Сотрудники заповедника сделали все возможное, чтобы туристы получили представление об уникальном климате заповедной зоны, познакомились с эндемиками животного и растительного мира. Обитатели вольерного комплекса тут же становились героями сториз и прямых репортажей на страницах социальных сетей наших гостей", - добавил собеседник агентства.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.

Теги
АбхазияБахрейнИндияОманКатарРоссияСаудовская АравияСеверный КавказАдыгеяКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайСКФО
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