{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строители наверстают к январю отставание по детской поликлинике в Приморье

На строительство объекта выделили 800 млн рублей

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 26 ноября. /ТАСС/. Строители намерены до конца декабря наверстать отставание в строительстве детской поликлиники в городе Большой Камень Приморского края, которая создается на федеральные средства по программе единой субсидии для дальневосточных регионов. Об этом сообщил губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе осмотра объекта вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

В октябре на совещании с вице-премьером глава региона Олег Кожемяко сообщил, что строительство 10 объектов плана развития центров экономического роста в Приморском крае идет со значительным отставанием от сроков. Речь шла в том числе о поликлинике в Большом Камне стоимостью 800 млн рублей, отставание в возведении которой составляло три недели. Техническая готовность проекта - 20% против 36% запланированных на это время. За этим проектом планировалось усилить контроль.

"Эта компания довольно порядочная, и те небольшие отставания, которые есть, они к Новому году догонят. На 2020 год намечена сдача объекта, и, я думаю, он вовремя будет сдан. И такая огромная проблема для Большого Камня - [отсутствие] детской поликлиники - на первом этапе будет решена", - сказал Кожемяко.

Сейчас практически выполнено устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций, на финальной стадии - кладка наружных и внутренних стен и перегородок. Как отметил Кожемяко, причиной отставания стали сложные геологические условия строительной площадки, дополнительные работы по выносу сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций с территории строительства, подтопление территории во время паводков в августе этого года.

Одновременно со строительством здания идет подготовка документов на закупку современного медицинского оборудования. Ожидается, что его поставят в мае 2020 года. На строительство детской поликлиники выделено почти 766 млн рублей, из которых 700 млн рублей - федеральные деньги. Строительство поликлиники началось в ноябре прошлого года и должно завершиться в конце следующего. Поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Почти две тысячи человек в Москве проверили здоровье легких в МФЦ
Все посетители получили консультацию врача и были направлены на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС