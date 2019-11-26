Строители наверстают к январю отставание по детской поликлинике в Приморье

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 26 ноября. /ТАСС/. Строители намерены до конца декабря наверстать отставание в строительстве детской поликлиники в городе Большой Камень Приморского края, которая создается на федеральные средства по программе единой субсидии для дальневосточных регионов. Об этом сообщил губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе осмотра объекта вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

В октябре на совещании с вице-премьером глава региона Олег Кожемяко сообщил, что строительство 10 объектов плана развития центров экономического роста в Приморском крае идет со значительным отставанием от сроков. Речь шла в том числе о поликлинике в Большом Камне стоимостью 800 млн рублей, отставание в возведении которой составляло три недели. Техническая готовность проекта - 20% против 36% запланированных на это время. За этим проектом планировалось усилить контроль.

"Эта компания довольно порядочная, и те небольшие отставания, которые есть, они к Новому году догонят. На 2020 год намечена сдача объекта, и, я думаю, он вовремя будет сдан. И такая огромная проблема для Большого Камня - [отсутствие] детской поликлиники - на первом этапе будет решена", - сказал Кожемяко.

Сейчас практически выполнено устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций, на финальной стадии - кладка наружных и внутренних стен и перегородок. Как отметил Кожемяко, причиной отставания стали сложные геологические условия строительной площадки, дополнительные работы по выносу сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций с территории строительства, подтопление территории во время паводков в августе этого года.

Одновременно со строительством здания идет подготовка документов на закупку современного медицинского оборудования. Ожидается, что его поставят в мае 2020 года. На строительство детской поликлиники выделено почти 766 млн рублей, из которых 700 млн рублей - федеральные деньги. Строительство поликлиники началось в ноябре прошлого года и должно завершиться в конце следующего. Поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.