Премия "Человек года" будет вручена в Москве 2 декабря по проекту "Московское долголетие"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премию "Человек года" вручат в Москве в начале декабря по столичному проекту "Московское долголетие", сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

"Проект "Московское долголетие" подводит итоги 2019 года и 2 декабря проведет торжественную церемонию награждения премией "Человек года". На ней отметят самых активных участников, преподавателей и партнеров, которые внесли большой вклад в развитие проекта", - говорится в сообщении.

Премия будет вручаться в 11 номинациях: "За верность проекту", "Наставник года", "Поставщик года", "Инновация года", "Рекордсмен года", "Премьера года", "Достижение года", "Прорыв года", "Коллаборация года", "Событие года" и "Публикация года". Всего было на участие в конкурсе было подано около 300 заявок. Общественный совет проекта отобрал 55 номинантов, среди которых 20 активных участников и семь преподавателей. Выбирать победителей будут москвичи, голосование проходит на сайте премии с 26 по 29 ноября.

Проект "Московское долголетие" создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он был запущен 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.